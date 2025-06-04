Салах — лучший вингер мира по версии ESPN. Ямаль — 2-й, Рафинья — 3-й, Винисиус — 4-й, Дембеле — 5-й, Хвича — 7-й, Месси — 8-й

1. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
2. Ламин Ямаль («Барселона»);
3. Рафинья Диас («Барселона»);
4. Винисиус Жуниор («Реал»);
5. Усман Дембеле («ПСЖ»);
6. Букайо Сака («Арсенал»);
7. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);
8. Лионель Месси («Интер Майами»);
9. Нико Уильямс («Атлетик»);
10. Родриго («Реал»);
11. Майкл Олисе («Бавария»);
12. Луис Диас («Ливерпуль»);
13. Брэдли Барколя («ПСЖ»);
14. Дезире Дуэ («ПСЖ»);
15. Адемола Лукман («Аталанта»);
16. Рафаэл Леау («Милан»);
17. Коди Гакпо («Ливерпуль»);
18. Кристиан Пулишич («Милан»);
19. Джулиано Симеоне («Атлетико»);
20. Бриан Мбемо («Брентфорд»).