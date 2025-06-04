Скалони о том, сыграет ли Месси против Чили: «Лионель готов, мы пока не решили, выйдет ли он в старте. Дадим время тем, кто играл не так много»

Многие не сыграют, особенно в полузащите. Я еще не определил стартовый состав, потому что все будет зависеть от тренировок, но мы дадим возможность сыграть тем, кто пока играл не так много, пришло их время. Результат всегда важен, но сейчас мы считаем, что он не имеет решающего значения. Мы постараемся обеспечить игрокам хорошую адаптацию и возможность получить игровое время в сборной", — сказал главный тренер сборной Аргентины.