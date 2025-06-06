Карпин о том, что с Дзюбой веселее в сборной: «Езжайте в Тольятти и веселитесь там. Если нас допустят — можно и вас вызвать, пока без Артема»

— Да, разовой.
— Больше Дзюбу в сборной не ждать?
— Пока — нет. Пока нас не допустили — нет. Если нас допустят до официальных соревнований — все может быть. Можно и вас вызвать.
— Как я должен соответствовать сборной?
— Играть в Премьер-лиге для начала.
— Мы играем только с друзьями по вторникам и четвергам. Такой вариант не подходит?
— Не подходит. С друзьями и я подхожу.
— И все-таки еще вопрос по Дзюбе: почему его не вызвать сейчас?
— Зачем?
— С ним веселее.
— Вам?
— Да.
— Езжайте в Тольятти и веселитесь там.
— Нам нравится сборная.
— Нравится сборная или Дзюба? Сборная — пока без Дзюбы, — сказал главный тренер сборной России.