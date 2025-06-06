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Карпин о том, что с Дзюбой веселее в сборной: «Езжайте в Тольятти и веселитесь там. Если нас допустят — можно и вас вызвать, пока без Артема»

— Получается, вызов Дзюбы на матч с Гренадой был разовой акцией?

Источник: Спортс"

— Да, разовой.

— Больше Дзюбу в сборной не ждать?

— Пока — нет. Пока нас не допустили — нет. Если нас допустят до официальных соревнований — все может быть. Можно и вас вызвать.

— Как я должен соответствовать сборной?

— Играть в Премьер-лиге для начала.

— Мы играем только с друзьями по вторникам и четвергам. Такой вариант не подходит?

— Не подходит. С друзьями и я подхожу.

— И все-таки еще вопрос по Дзюбе: почему его не вызвать сейчас?

— Зачем?

— С ним веселее.

— Вам?

— Да.

— Езжайте в Тольятти и веселитесь там.

— Нам нравится сборная.

— Нравится сборная или Дзюба? Сборная — пока без Дзюбы, — сказал главный тренер сборной России.