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ФИФА улучшит технологию определения офсайда после жуткой травмы игрока

ФИФА на клубном ЧМ опробует улучшенную технологию определения офсайда.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Матчи клубного чемпионата мира по футболу 2025 года будут обслуживаться с применением усовершенствованной версии полуавтоматической технологии определения положения «вне игры», сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Как отмечает организация, такое решение было принято после ряда успешных испытаний на Межконтинентальном кубке — 2024 и молодежных турнирах под эгидой организации. Целью нововведения станет ускорение процесса принятия решений в ситуациях с возможным офсайдом.

По информации СМИ, одной из причин введения новой технологии стала травма футболиста «Ноттингем Форест» Тайво Авоньи. Нападающий 11 мая во время матча против «Лестера» (2:2) врезался в штангу при попытке замкнуть прострел и получил травму живота, которая могла быть опасной для жизни. В момент передачи Авоньи находился в положении «вне игры», и если бы арбитр зафиксировал его своевременно, то футболист смог бы избежать повреждения. После матча игрок перенес операцию и был введен в кому, позднее врачи вывели Авоньи из состояния искусственной комы.

В улучшенной версии технологии будет задействовано несколько камер, датчик внутри мяча и искусственный интеллект. Система отслеживает позиции игроков и положение мяча, автоматически оповещая официальных лиц матча в режиме реального времени в случае явного офсайда. Однако в сложных ситуациях с офсайдом арбитр на VAR все равно будет перепроверять информацию, предоставленную системой.

В 2025 году клубный чемпионат мира пройдет с 14 июня по 13 июля в США в обновленном формате при участии 32 команд.