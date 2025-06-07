ФИФА улучшит технологию определения офсайда после жуткой травмы игрока

По информации СМИ, одной из причин введения новой технологии стала травма футболиста «Ноттингем Форест» Тайво Авоньи. Нападающий 11 мая во время матча против «Лестера» (2:2) врезался в штангу при попытке замкнуть прострел и получил травму живота, которая могла быть опасной для жизни. В момент передачи Авоньи находился в положении «вне игры», и если бы арбитр зафиксировал его своевременно, то футболист смог бы избежать повреждения. После матча игрок перенес операцию и был введен в кому, позднее врачи вывели Авоньи из состояния искусственной комы.