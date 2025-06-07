Путин приветствовал участников чемпионата мира по футболу среди артистов

«Приветствую вас в Москве на открытии Х Международного футбольно-музыкального фестиваля “Арт-футбол”. Чемпионаты мира по футболу среди артистов всегда вызывают живой интерес зрителей и по праву славятся масштабностью и смелостью замысла, особой, доброжелательной атмосферой. Объединяют на стадионах и в концертных залах национальные артистические сборные, звёзд эстрады и кинематографа, молодых музыкантов из многих стран, становятся настоящим праздником спорта и дружеского общения», — говорится в телеграмме.