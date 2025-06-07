Путин приветствовал участников чемпионата мира по футболу среди артистов

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Международного футбольно-музыкального фестиваля «Арт-футбол», отметив, что чемпионаты мира по футболу среди артистов всегда вызывают живой интерес зрителей и славятся масштабностью замысла, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Приветствую вас в Москве на открытии Х Международного футбольно-музыкального фестиваля “Арт-футбол”. Чемпионаты мира по футболу среди артистов всегда вызывают живой интерес зрителей и по праву славятся масштабностью и смелостью замысла, особой, доброжелательной атмосферой. Объединяют на стадионах и в концертных залах национальные артистические сборные, звёзд эстрады и кинематографа, молодых музыкантов из многих стран, становятся настоящим праздником спорта и дружеского общения», — говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что у гостей фестиваля впереди дни, наполненные зрелищными футбольными баталиями, встречами с талантливыми исполнителями, певцами и актёрами, творческие мероприятия, посвящённые 80-летию Великой Победы и Дню России.
Кроме того, он отметил неизменное внимание, которое организаторы фестиваля уделяют реализации масштабных благотворительных программ.