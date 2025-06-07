Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов покинул пост главного тренера 2DROTS

Дмитрий Викторович, спасибо вам за работу, за вашу страсть, ваше время, которое вы посвятили каждому из нас. Вы останетесь навсегда в наших сердцах, и мы будем помнить о вас как о любимом и родном человеке, который был с нами с самого начала и помог стать самым титулованным клубом за всю историю Медиалиги", — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.