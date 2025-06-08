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Мастантуоно сможет присоединиться к «Реалу» во время КЧМ в июле благодаря итальянскому паспорту. Аргентинцу исполнится 18 лет в августе

Ранее сообщалось, мадридский клуб согласовал трансфер хавбека «Ривер Плейт» за 45 млн евро. Переход аргентинца будет оформлен на следующей неделе.

Источник: Спортс"

Изначально предполагалось, что он присоединится к команде в январе 2026 года или в августе этого года, но теперь процесс ускорился, и, как сообщает As, не исключено, что Мастантуоно сыграет за «Реал» на клубном чемпионате мира в США.

Напомним, ФИФА разрешит с 3 июля каждому клубу включить в заявку двух новых игроков для заключительной стадии КЧМ.

После ряда запросов в ФИФА руководство мадридского клуба нашло юридическую возможность, которая позволит игроку перейти из одной конфедерации в другую, несмотря на то, что 18 лет Мастантуоно исполнится только в августе.

Изменение планов основывается на прецедентах с другими аргентинскими игроками, обладающими итальянским или французским паспортом, которые также перешли в Европу до достижения совершеннолетия.

Сайчас Мастантуоно находится в расположении сборной Аргентины. Он дебютировал за национальную команду в минувший четверг в матче против Чили (1:0).