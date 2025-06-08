Звонимир Бобан: «МЮ» проваливается 15 лет потому, что нет спортдиректора. Такое будущее может ждать и «Ювентус». Игроков надо просматривать вживую, основываешься лишь на статистике — ты проиграл"

Да, десять раз ошибешься, один-два раза не получится — все ошибаются в оценке игроков и будут ошибаться, это нормально в футболе. Но если ты работаешь только на основе данных, как какой-то андроид, то далеко не уедешь, потому что это футбол. Там живые люди, а не только цифры.