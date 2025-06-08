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Кристиан Вьери: «Интер» совершил чудо, добравшись до двух финалов ЛЧ за 3 года. Они не тратят столько денег, как «Барса», «Реал» или «ПСЖ». Жаль, что Индзаги ушел"

В сезоне-2024/25 миланский клуб дошел до финала турнира, где потерпел поражение от «ПСЖ» (0:5).

Источник: Спортс"

«Что ж, “Интер” сыграл ужасно, ничего не скажешь. Но я всегда хотел сыграть в финале Лиги чемпионов, это всегда большое достижение. Так что “Интер”, добравшись до двух финалов за три года, совершил чудо. Особенно учитывая его бюджет. “Интер” не тратит столько денег, как “Барселона”, “Реал” или “ПСЖ”.

Но мне жаль, что Индзаги ушел. Конечно, он мог бы добиться немного большего, скудетто было в пределах его досягаемости в этом году. «Интер» — сильная команда, у нее есть по два игрока на каждую позицию.

Невозможно случайно дойти до финала Лиги чемпионов два раза за такое короткое время«, — сказал бывший нападающий “Интера”.