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Тухель об 1:0 с Андоррой: «Мне не понравились язык тела и отношение Англии в концовке. Казалось, команда не осознавала, что счет всего 1:0, мы играли с огнем»

Англичане обыграли Андорру в гостях в матче отбора ЧМ-2026 (1:0).

Источник: Спортс"

"Честно говоря, в конце мы играли с огнем. Было чувство, будто это кубковый матч, в котором фаворит не ощущает опасности. Мне показалось, что команда не до конца осознавала, что счет в отборочном матче чемпионата мира всего лишь 1:0.

Постепенно энергия угасала — именно тогда, когда нужно было, наоборот, прибавлять. Но нам повезло, и мы победили. Я думаю, мы все равно заслужили эту победу: у нас три победы и три сухих матча. Мы не перестанем поддерживать игроков и после внимательного анализа матча объясним, чего именно мы от них хотим.

Мне не понравилось отношение, с которым мы завершали игру. Мне понравилось, как мы начали, первые 25 минут, но последние 25 — нет. Нам не хватало серьезности, которая необходима в квалификационных матчах ЧМ. Думаю, мы играли с огнем. Мне не понравилось отношение в концовке. Мне не понравился язык тела. Это было не то, что требовалось от нас в таком матче", — сказал главный тренер сборной Англии.