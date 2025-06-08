Тухель об 1:0 с Андоррой: «Мне не понравились язык тела и отношение Англии в концовке. Казалось, команда не осознавала, что счет всего 1:0, мы играли с огнем»

Мне не понравилось отношение, с которым мы завершали игру. Мне понравилось, как мы начали, первые 25 минут, но последние 25 — нет. Нам не хватало серьезности, которая необходима в квалификационных матчах ЧМ. Думаю, мы играли с огнем. Мне не понравилось отношение в концовке. Мне не понравился язык тела. Это было не то, что требовалось от нас в таком матче", — сказал главный тренер сборной Англии.