Клаудио Раньери: «Когда я пришел в “Лестер”, его называли “йо-йо-командой”, которая все время вылетала и возвращалась. Президент попросил меня лишь о сохранении места в АПЛ»

Надеюсь, что в будущем будут и другие «Лестеры». Это будет трудно? Надеюсь, что нет. Надеюсь, какая-нибудь команда найдет свою путеводную звезду, а в тот же год у других грандов чемпионата не будет стабильных результатов. Я искренне этого желаю, потому что в этом вся прелесть футбола«, — сказал бывший главный тренер “Ромы”.