Куртиян о «Зените»: «Больше трех латиноамериканцев — многовато. Многие воспитанники полагают, что лучше оставаться даже в глубокой ротации — контракты-то хорошие»

Тут-то круг и замыкается: с одной стороны, требование результата, с другой — невозможность рисковать. Выпустили парня на замену, у него что-то не получилось — другого шанса может не быть, исчезает доверие. А нет доверия — и молодой человек начинает сомневаться, востребован ли он на этом уровне. И, кстати, многие полагают, что лучше оставаться даже в глубокой ротации — контракты-то хорошие, — сказал Куртиян.