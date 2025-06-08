Лукашенко предложил поставить памятник Си Цзиньпину у стадиона в Минске: «Благодаря ему китайцы за свой счет построили арену»

"Мы официально открываем величайший памятник. Я сказал на входе (возле стадиона установлена скульптурная композиция, изображающая футболистов Беларуси и Китая — прим. ред): впору бы здесь поставить памятник моему другу Си Цзиньпину. Потому что только благодаря ему китайцы за свой счет построили этот стадион. Как сказал министр, таких мало в Европе.