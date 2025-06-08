Черчесов о прощальном матче Акинфеева за сборную: «Хочу быть главным тренером в такой игре, извините за нескромность»

Честно говоря, мне, конечно, хотелось бы еще раз увидеть Акинфеева в футболке сборной России. В каком-нибудь прощальном матче на «Лужниках». И, извините за нескромность, главным тренером в такой игре хочу быть я", — сказал бывший тренер сборной России.