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Черчесов о прощальном матче Акинфеева за сборную: «Хочу быть главным тренером в такой игре, извините за нескромность»

"Я несколько раз с Игорем разговаривал на этот счет перед чемпионатом Европы [2020], но он все-таки решил закончить карьеру в сборной.

Источник: Спортс"

Честно говоря, мне, конечно, хотелось бы еще раз увидеть Акинфеева в футболке сборной России. В каком-нибудь прощальном матче на «Лужниках». И, извините за нескромность, главным тренером в такой игре хочу быть я", — сказал бывший тренер сборной России.