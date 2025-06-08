Дешам перед Германией: «У Франции меньше времени — придется внести немало изменений. Хорошая возможность дать сыграть ряду футболистов»

«Из-за того, что у нас очень мало времени, мне придется внести немало изменений (у “трехцветных” на день меньше отдыха, чем у Бундестим — Спортс»). Это хорошая возможность дать игровое время ряду футболистов. Как бы то ни было, играем против Германии, и нам надо сделать все, чтобы победить.