Де ла Фуэнте о финале Лиги наций: «Португалия очень мощная команда, в ее идеях есть что-то похожее на наши. Испания постарается удивить»

"С самого начала мы понимали, насколько эта борьба будет жесткой — и результаты это подтверждают. Не каждый день приходится играть с такими сильными командами. Здесь четыре из пяти лучших сборных Европы. Это очень серьезный и престижный турнир — со временем его значимость только вырастет.