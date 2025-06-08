Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига наций
16:00
Германия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
2.59
X
3.90
П2
2.70
Футбол. Лига наций
22:00
Португалия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
3.86
X
3.86
П2
2.05
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
0
:
Нидерланды
2
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Австрия
2
:
Румыния
1
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Албания
0
:
Сербия
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Андорра
0
:
Англия
1
П1
X
П2

«Больше 50 сотрудников “Химок” не получали зарплату по полгода, им сейчас очень тяжело. Футболисты, чем могли, помогали». Терехов о банкротстве клуба

— Следите за историей с банкротством «Химок», их недопуском до РПЛ и согласованием решений о том, кто заменит их в Премьер-лиге?

Источник: Спортс"

— Безусловно, слежу. «Химки», как и многим другим ребятам, должны мне зарплату за определенное количество месяцев. Поэтому немножко не понимаю многих блогеров, которые, можно сказать, радуются случившемуся, говоря, что так и надо. Мол, надо было раньше отобрать у «Химок» лицензию.

Только мало кто вспоминает, сколько людей останется без денег. Ладно футболисты, 50−60 футболистов и их семьи. Но есть еще сотрудники клуба — больше 50 сотрудников «Химок» не получали зарплату по полгода. Люди в очень неприятной ситуации оказались. У сотрудников клуба не настолько большая зарплата, чтобы нормально существовать при таких задержках с выплатами. И я знаю, что им сейчас очень тяжело.

— Вам за какой срок «Химки» должны зарплату?

— С сентября мне не платили. Я ушел в «Сочи» из «Химок» в конце января. Так что за пять месяцев мне должны. Но тут даже не сроки и суммы важны. Для любого человека любая сумма ощутима — он хочет получать деньги за свой труд. Тут не в сумме дело — тут дело в отношении.

— Были случаи, когда приходилось одалживать деньги сотрудникам «Химок»?

— Это, наверное, больше внутреннее дело. Безусловно, футболисты, чем могли, помогали сотрудникам. Все люди, все понимают ситуацию. И надеялись на лучшее, что все честно заработанное в итоге вернется.

На самом деле очень печальная ситуация. Очень грустная. Жаль, что такое допускается в том числе и футбольными органами, когда проходит лицензирование. Наверное, более активно надо РФС и РПЛ участвовать во всем этом, более плотно контролировать финансовую часть у клубов.

Понятно, что от такого никто не застрахован, но получается, что можно большую часть сезона играть бесплатно и обанкротить клуб. Не знаю, что добавить. Очень грустно все с «Химками», — сказал экс-защитник «Химок», а ныне игрок «Сочи».