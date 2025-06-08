«Больше 50 сотрудников “Химок” не получали зарплату по полгода, им сейчас очень тяжело. Футболисты, чем могли, помогали». Терехов о банкротстве клуба

Только мало кто вспоминает, сколько людей останется без денег. Ладно футболисты, 50−60 футболистов и их семьи. Но есть еще сотрудники клуба — больше 50 сотрудников «Химок» не получали зарплату по полгода. Люди в очень неприятной ситуации оказались. У сотрудников клуба не настолько большая зарплата, чтобы нормально существовать при таких задержках с выплатами. И я знаю, что им сейчас очень тяжело.