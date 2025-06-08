Роналду о Ямале и финале Лиги наций: «О противостоянии Криштиану с кем-то говорят в каждом большом матче — это нормально, я привык. На самом деле играет одна команда против другой»

"Так было всегда, в каждом большом матче [говорят]: Криштиану против одного, против другого… Прошло около 20 лет, но ничего не изменилось, и это больше не мешает мне спать по ночам — это нормально, я привык.
Это совершенно разные поколения — одно начинается, другое заканчивается, и это как раз мой случай. Им стоит [противопоставить] Ламина и, скажем, Витинью — они принадлежат к разным поколениям, но они ближе. Не проблема, если они хотят создать [противостояние] с Криштиану — я приму удар на себя, для меня это не имеет значения.
Когда говорят о противостоянии Криштиану и [другого игрока]… На самом деле это не так, играет одна команда против другой. Так будет всегда, но я понимаю, что это делает игру более напряженной, это прекрасно и нормально. Больше всего я хочу, чтобы Португалия была на хорошем уровне — уверен, что все пойдет хорошо, мы сможем провести отличный матч и обыграть, возможно, лучшую команду в мире", — сказал нападающий сборной Португалии.