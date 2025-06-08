Роналду о Ямале и финале Лиги наций: «О противостоянии Криштиану с кем-то говорят в каждом большом матче — это нормально, я привык. На самом деле играет одна команда против другой»

Когда говорят о противостоянии Криштиану и [другого игрока]… На самом деле это не так, играет одна команда против другой. Так будет всегда, но я понимаю, что это делает игру более напряженной, это прекрасно и нормально. Больше всего я хочу, чтобы Португалия была на хорошем уровне — уверен, что все пойдет хорошо, мы сможем провести отличный матч и обыграть, возможно, лучшую команду в мире", — сказал нападающий сборной Португалии.