В России отказались от эстонского футболиста из-за его национальности

«Тренер посмотрел мои матчи — я ему очень понравился. Поскольку президент обычно не вмешивался в трансферы, все вопросы решал другой человек. Через него все и уладили. Но когда президент все-таки узнал, его реакция была такой: “Черт, эстонец, эстонский паспорт — без шансов. Таких ребят мы сюда не берем”, — поделился подробностями он.