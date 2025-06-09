De Telegraaf: Промес пообещал сотрудничать с судом и отбыть срок, если получит его

По информации источника, новый адвокат игрока Джем Полат во вторник, 10 июня, подаст запрос о приостановке дела, чтобы Промес мог прилететь в Нидерланды, не будучи арестованным. Отмечается, что футболист также хочет получить возможность свободно передвигаться, чтобы продолжать свою футбольную карьеру во время апелляционного процесса. Также Промес обещает полностью сотрудничать с судом и отбыть тюремный срок, если суд назначит ему наказание.