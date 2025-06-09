Экс-игрок «Спартака» Промес: возьму на себя ответственность за то, что решит закон

У меня были контрактные обязательства перед моим клубом — «Спартаком». Когда узнал, что моё дело рассматривается в Нидерландах, я уже был за границей, поэтому мне было сложно сделать этот выбор и поехать в Нидерланды. Не могу кусать руку, которая меня кормит в этот момент. Я не такой. Когда всё закончится, возьму на себя ответственность за то, что решит закон. Я уважаю правовую систему", — приводит слова Промеса De Telegraaf.