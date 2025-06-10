Карпин о возможном назначении в «Динамо»: «Знаете, что на заборе написано?»

— Гладышев оценил взаимодействие с вами, сказал, что ему было бы интересно поработать с вами в «Динамо». Как вы оцените взаимодействие с Ярославом в сборной, его игру?
— Если я его потренирую еще где‑то, то расскажу.
По пяти дням сложно оценивать, акцент делался в матче с Нигерией больше на игроках, кто играл в старте. Здесь буквально два дня на подготовку, после игры можно будет оценить его действия. Пока рано делать выводы по нему.
— Вы возглавили «Динамо».
— Откуда вы знаете?
— Я видел.
— Где?
— Читал в интернете.
— Знаете, что на заборе написано? — сказал главный тренер сборной России.