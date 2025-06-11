Сборная Бразилии вышла на ЧМ-2026

Таким образом, «селесао», которых недавно возглавил Карло Анчелотти, обеспечили себе путевку в финальный турнир.
За 2 тура до финиша Бразилия с 25 очками в 16 играх занимает в таблице квалификации в Южной Америке 2-е место.
Таблица отбора ЧМ-2026.
Сборная Бразилии обыграла дома Парагвай (1:0) в матче отбора ЧМ-2026.
Таким образом, «селесао», которых недавно возглавил Карло Анчелотти, обеспечили себе путевку в финальный турнир.
За 2 тура до финиша Бразилия с 25 очками в 16 играх занимает в таблице квалификации в Южной Америке 2-е место.
Таблица отбора ЧМ-2026.