Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Сербия
3
:
Андорра
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Сан-Марино
0
:
Австрия
4
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Румыния
2
:
Кипр
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Нидерланды
8
:
Мальта
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
2
:
Польша
1
П1
X
П2

Российского футболиста обманули на €1,5 млн

Тренер «Ростова» и сборной России, а также бывший футболист испанских клубов «Реал Овьедо» и «Райо Вальекано» Виктор Онопко рассказал, как ему не заплатили в «Овьедо» €1,5 млн. Слова экс-защитника приводит Legalbet.

«Мне на протяжении двух лет не платили зарплату в “Овьедо”? Да, был такой момент. Не заплатили около 1,5 миллиона евро. Они платили нам минималку, а основную зарплату — нет», — вспомнил Онопко.

Бывший футболист отметил, что задержка выплат никак не влияла на его самоотдачу на тренировках и во время матчей.

«Когда выходил на поле, я обо всем забывал. Но когда дело касается денег — это очень сложный момент для команды. Например, футболист после тренировки или игры приходит домой, а его жена по этому поводу спрашивает», — сказал Онопко.

По его словам, многие футболисты впадали в депрессию и начинали играть намного хуже своих возможностей.