Российского футболиста обманули на €1,5 млн

«Мне на протяжении двух лет не платили зарплату в “Овьедо”? Да, был такой момент. Не заплатили около 1,5 миллиона евро. Они платили нам минималку, а основную зарплату — нет», — вспомнил Онопко.
Бывший футболист отметил, что задержка выплат никак не влияла на его самоотдачу на тренировках и во время матчей.
«Когда выходил на поле, я обо всем забывал. Но когда дело касается денег — это очень сложный момент для команды. Например, футболист после тренировки или игры приходит домой, а его жена по этому поводу спрашивает», — сказал Онопко.
По его словам, многие футболисты впадали в депрессию и начинали играть намного хуже своих возможностей.