«Пари НН» и Шпилевский договорились о 3-летнем контракте. Соглашение подпишут в ближайшие дни («СЭ»)

Ранее «Пари НН» объявил об отставке Виктора Гончаренко. В сезоне-2024/25 команда заняла 13-е место в Мир РПЛ, но уступила «Сочи» в стыковых матчах. Однако большинство клубов проголосовало за то, чтобы нижегородцы сыграли в РПЛ-2025/26 вместо «Химок», не прошедших лицензирование.