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«Атланта» Миранчука потерпела поражение от «Нью-Йорк Сити»

«Атланта» c Миранчуком в составе проиграла «Нью-Йорк Сити» в матче MLS.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. «Атланта Юнайтед» потерпела разгромное поражение от «Нью-Йорк Сити» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Ханнес Вольф (57-я и 59-я минуты), также отличились Максимилиано Моралес (44) и Монсеф Бакрар (55).

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

После 18 матчей «Атланта» с 17 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. 25 июня команда на выезде встретится с «Коламбусом».