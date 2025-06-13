«Атланта» Миранчука потерпела поражение от «Нью-Йорк Сити»

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. «Атланта Юнайтед» потерпела разгромное поражение от «Нью-Йорк Сити» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Ханнес Вольф (57-я и 59-я минуты), также отличились Максимилиано Моралес (44) и Монсеф Бакрар (55).
Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.
После 18 матчей «Атланта» с 17 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. 25 июня команда на выезде встретится с «Коламбусом».