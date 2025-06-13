Антон Шунин рассказал, почему не согласился бы играть в Медиалиге

— Так получилось, мы с Васей Бастой немного знакомы, и вот как-то с ним встречались несколько раз. Он говорит: «Антон, делай команду медиа, делай медиа». Я вот всё в процессе размышлений, и, наверное, надо уже просто взять и сделать. Хотелось бы, наверное, сделать, но не попробовать как проект. Но не играть. Если бы я хотел играть, я думаю, что сейчас вы бы меня видели в Медиалиге.