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Стала известна дата оглашения номинантов на «Золотой мяч»

Известный французский журнал France Football, который является учредителем премии «Золотой мяч» / Ballon d'Or, огласит номинантов на награду по итогам 2025 года 7 августа.

Источник: Чемпионат.com

Известный французский журнал France Football, который является учредителем премии «Золотой мяч» / Ballon d'Or, огласит номинантов на награду по итогам 2025 года 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Золотого мяча» в социальных сетях.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая журналом лучшему футболисту календарного года. Считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение премии состоялось в 1956 году. Она была учреждена бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. Первым обладателем «Золотого мяча» стал английский нападающий Стэнли Мэттьюз.

Напомним, в минувшем сезоне обладателем премии стал испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри.