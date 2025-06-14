Карпин внесет в «Динамо» игровую дисциплину, чего команде не хватало. Валерий Георгиевич умеет закручивать гайки, но не всем иностранцам это может понравиться", — сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
Сергей Юран: «Карпин внесет в “Динамо” игровую дисциплину, чего команде не хватало. Он умеет закручивать гайки, но не всем иностранцам это может понравиться»
«Уже радость, что назначили российского тренера. Посмотрим, у “Динамо” всегда стоят задачи — место в тройке РПЛ и победа в Кубке России. Это не “Ростов”. Наверняка, Карпин не будет менять требования и схему, которые использовал в “Ростове”.