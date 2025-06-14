Харри Кейн в джерси «Флориды» посетил 4-й матч против «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли

Нападающий «Баварии» Харри Кейн посетил эту игру. Англичанин был в джерси «Флориды».
«Какой вечер! Безумный матч за Кубок Стэнли, мой первый опыт на игре в НХЛ!» — написал Кейн в соцсети.
Изображение: инстаграм Харри Кейна.
«Пантерс» уступили «Ойлерс» (4:5 ОТ, 2−2) в 4-м матче финальной серии плей-офф НХЛ.
Нападающий «Баварии» Харри Кейн посетил эту игру. Англичанин был в джерси «Флориды».
«Какой вечер! Безумный матч за Кубок Стэнли, мой первый опыт на игре в НХЛ!» — написал Кейн в соцсети.
Изображение: инстаграм Харри Кейна.