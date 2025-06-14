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Харри Кейн в джерси «Флориды» посетил 4-й матч против «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли

«Пантерс» уступили «Ойлерс» (4:5 ОТ, 2−2) в 4-м матче финальной серии плей-офф НХЛ.

Источник: Спортс"

Нападающий «Баварии» Харри Кейн посетил эту игру. Англичанин был в джерси «Флориды».

«Какой вечер! Безумный матч за Кубок Стэнли, мой первый опыт на игре в НХЛ!» — написал Кейн в соцсети.

Изображение: инстаграм Харри Кейна.