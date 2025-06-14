Экс-защитник «Реала» Руджери о Мастантуоно: «Cравнивать его с Месси и Марадоной слишком рано, они были гениями. Он может стать гением и лидером “Реала” через несколько лет»

— Конечно, нет. Это у него в крови, и он это доказал. Тот, кто, будучи несовершеннолетним, обращается к партнерам по команде с богатым опытом, титулами и наградами, чтобы бить пенальти и штрафные, бесстрашен. Он более чем готов надеть футболку самого большого клуба в мире. В любом случае, давайте не будем забывать о возрасте парня и о том, что ему понадобится время, чтобы вписаться в команду, полную звезд.