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Суарес про КЧМ: «Европейские клубы прилетят после долгого сезона, возможна усталость. Выигравший все “ПСЖ”, “Интер”, “Сити”, “Реал”, “Бавария” — команды сильные, но сюрпризы

Форвард вместе с «Интер Майами» примет участие в чемпионате мира среди клубов.

Источник: Спортс"

"Очевидно, что европейские клубы лучше организованы благодаря их структуре и игрокам, которые у них есть.

Но стоит отметить, что они приезжают сюда после долгого сезона. Для них он становится все длиннее. Им пришлось играть во множестве турниров, и, возможно, они прилетят с некоторой усталостью.

Но футболисты всегда хотят играть против «Атлетико», против «Пари Сен-Жермен», который выиграл все турниры. Есть «Манчестер Сити», «Реал Мадрид», «Ювентус», «Интер», «Бавария» — все эти команды очень сильные, но я думаю, что будут неожиданные результаты.

Надеюсь, сюрприз будет от нас, но мы знаем, насколько это будет сложно", — отметил Суарес.