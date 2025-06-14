Суарес про КЧМ: «Европейские клубы прилетят после долгого сезона, возможна усталость. Выигравший все “ПСЖ”, “Интер”, “Сити”, “Реал”, “Бавария” — команды сильные, но сюрпризы

"Очевидно, что европейские клубы лучше организованы благодаря их структуре и игрокам, которые у них есть.
Но стоит отметить, что они приезжают сюда после долгого сезона. Для них он становится все длиннее. Им пришлось играть во множестве турниров, и, возможно, они прилетят с некоторой усталостью.
Но футболисты всегда хотят играть против «Атлетико», против «Пари Сен-Жермен», который выиграл все турниры. Есть «Манчестер Сити», «Реал Мадрид», «Ювентус», «Интер», «Бавария» — все эти команды очень сильные, но я думаю, что будут неожиданные результаты.
Надеюсь, сюрприз будет от нас, но мы знаем, насколько это будет сложно", — отметил Суарес.