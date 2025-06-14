Ловчев о шансах Карпина выиграть РПЛ с «Динамо»: «Следующий сезон — празднование столетия “Зенита”, а 3-е место Личка занимал. Пока не видел команды, которая так бы здорово играла у Ва

Я не могу сказать, точно ли получится. Пока не видел какой‑то команды у него, которая так бы здорово играла у него… Но и игроки были везде средние. А тут они будут сильнее, вопросов нет. Более того, некоторых из них он уже тренировал — кого‑то в сборной, кого‑то в «Ростове». Так что идет не на незнакомое место, — отметил бывший защитник «Спартака».