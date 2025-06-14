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«Ювентус» ищет полузащитника. Эдерсон — основная цель, Тонали и Фраттези тоже в списке

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, наиболее достижимая среди целей клуба — Эдерсон из «Аталанты». При этом его трансфер может стоить дорого. Кроме того, на бразильца претендует саудовский «Аль-Хилаль».

Источник: Спортс"

«Ювентус» пока не делал предложений «Аталанте», но вскоре интерес может стать серьезнее.

Другие два имени в верхней части списка — Сандро Тонали из «Ньюкасла» и Давиде Фраттези из «Интера». Отмечается, что добиться их подписания будет еще сложнее.