«Ювентус» ищет полузащитника. Эдерсон — основная цель, Тонали и Фраттези тоже в списке

«Ювентус» пока не делал предложений «Аталанте», но вскоре интерес может стать серьезнее.
Другие два имени в верхней части списка — Сандро Тонали из «Ньюкасла» и Давиде Фраттези из «Интера». Отмечается, что добиться их подписания будет еще сложнее.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, наиболее достижимая среди целей клуба — Эдерсон из «Аталанты». При этом его трансфер может стоить дорого. Кроме того, на бразильца претендует саудовский «Аль-Хилаль».
«Ювентус» пока не делал предложений «Аталанте», но вскоре интерес может стать серьезнее.
Другие два имени в верхней части списка — Сандро Тонали из «Ньюкасла» и Давиде Фраттези из «Интера». Отмечается, что добиться их подписания будет еще сложнее.