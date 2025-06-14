Карпин — фанатам «Динамо»: «В каждой игре команда будет пытаться выиграть, будет умирать, претензий по самоотдаче точно не будет. Результат зависит от многих факторов»

Результат в футболе часто зависит от многих факторов, не только от этого, но мне кажется, что для болельщиков важно, когда футболисты за клуб, в котором они играют, готовы жизнь отдать. Наверное, это слова слишком красивые, но, что это должно быть, это сто процентов", — сказал Карпин.