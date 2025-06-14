Гути о КЧМ: «Я вижу финал “ПСЖ” — “Реал”. С приходом Алонсо и новых игроков у “Мадрида” есть преимущество»

— Суперкомпьютер Opta считает «ПСЖ» фаворитом. «Реал» занимает пятое место. Спасет ли победа на чемпионате мира сезон «Мадрида»?
— Сезон «Реала» всегда измеряется Ла Лигой и Лигой чемпионов. Но этот турнир действительно прекрасен, потому что он первый. Все клубы хотят, чтобы их считали первыми чемпионами.
С приходом Хаби Алонсо и новых игроков у команды есть преимущество и варианты, я думаю. Я вижу финал «ПСЖ» — «Реал», — сказал экс-полузащитник «сливочных».
Гути: «Мне не очень нравится “Золотой мяч”. Не знаю, на основании чего его вручают. Если рассматривать сезон, возможно, фаворит — Дембеле. Хотя есть игроки и получше».