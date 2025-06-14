Спаллетти может возглавить «Аль-Наср», пишут СМИ

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Бывший главный тренер петербургского «Зенита» и сборной Италии по футболу Лучано Спаллетти ведет переговоры с саудовским клубом «Аль-Наср», за который выступает пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду, сообщил на своем сайте журналист Альфредо Педулла.
По его информации, «Аль-Наср» предложил Спаллетти контракт на два года с зарплатой в 18 млн евро за сезон. Итальянский специалист оценивает предложение и пока не дал своего согласия.
Спаллетти 66 лет. 8 июня он объявил об уходе с поста главного тренера сборной Италии. Специалист с 2009 по 2014 год возглавлял петербургский «Зенит». Вместе с «сине-бело-голубыми» он два раза выиграл чемпионат России и по разу Кубок и Суперкубок страны. С «Наполи» Спаллетти стал чемпионом Италии.