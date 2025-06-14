Глава «Палмейраса» Лейла: «Наш клуб — самый надежный и хорошо управляемый в Южной Америке. Мы являемся мировым эталоном. И у руля — женщина»

«Я не сомневаюсь, что “Палмейрас” — самый надежный и хорошо управляемый клуб в Южной Америке. Конечно, этот уровень совершенства — не только моя заслуга, но и всех тех невероятных профессионалов, которые у нас есть. Никто ничего не достигает в одиночку. Теперь европейские гиганты доверяют в бизнесе. Сегодня мы являемся мировым эталоном. И у руля — женщина.