Рафинья лайкнул пост в соцсети, где сказано, что он не получит «Золотой мяч» — повторится история с Неймаром и Винисиусом

Рафинья лайкнул пост в соцсети от аккаунта «Mundoo-Futebol», публикующего новости о бразильских футболистах.
«Золотой мяч» для Рафиньи. Мы уже видели эту историю раньше, и, к сожалению, она повторится снова", — говорится в посте с подборкой фото голевых празднований Рафиньи и подавленных Неймара и Винисиуса.
Бывший форвард «Барселоны» и «ПСЖ» Неймар никогда не выигрывал «Золотой мяч». Он дважды занимал в голосованиях третье место (2015 — после Лионеля Месси и Криштиану Роналду, 2017 — после Роналду и Месси).
Вингер «Реала» Винисиус также не становился обладателем приза. В 2024 году он занял второе место в голосовании, уступив полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.