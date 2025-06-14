«Очень хотелось рассказать, что я тоже Рональдо». Ушенко о встрече с Криштиану

До игры много думал: «Блин, я сегодня увижу Роналду». Конечно, я мечтал вывести его. Но достался Сергей Игнашевич, а друг выводил Икера Касильяса. Даже хотел поменяться с парнем, который выводил Криштиану. Очень хотелось сказать Кришу, что я тоже Рональдо.