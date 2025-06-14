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«Очень хотелось рассказать, что я тоже Рональдо». Ушенко о встрече с Криштиану

«Мой первый матч — Лига чемпионов, ЦСКА против “Реала” в “Лужниках” в 2012-м. Папа друга договорился, чтобы мы выводили игроков на поле. В подтрибунке мы долго ждали футболистов. С нами поздоровались Серхио Рамос и Пепе, но я ждал Роналду.

Источник: Спортс"

До игры много думал: «Блин, я сегодня увижу Роналду». Конечно, я мечтал вывести его. Но достался Сергей Игнашевич, а друг выводил Икера Касильяса. Даже хотел поменяться с парнем, который выводил Криштиану. Очень хотелось сказать Кришу, что я тоже Рональдо.

Криштиану появился последним, когда уже пора было выходить на поле — даже отбить пятерку не удалось.

Впечатление от Криштиану — шок. Он притягивает внимание. Стою в подтрибунке, вижу — выходит. Он подпрыгнул, и его ноги оказались выше моей головы. Самое яркое футбольное впечатление из детства. Увидеть Касильяса, Пепе и Рамоса — круто. Но Роналду — это другое. Мой тезка, мой кумир«, — рассказал защитник “Эгриси”.

«Папа из Молдавии, мама — из Приднестровья. Португальских или бразильский корней нет». Почему Ушенко назвали Рональдо?