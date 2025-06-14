«Очень хотелось рассказать, что я тоже Рональдо». Ушенко о встрече с Криштиану

До игры много думал: «Блин, я сегодня увижу Роналду». Конечно, я мечтал вывести его. Но достался Сергей Игнашевич, а друг выводил Икера Касильяса. Даже хотел поменяться с парнем, который выводил Криштиану. Очень хотелось сказать Кришу, что я тоже Рональдо.
Криштиану появился последним, когда уже пора было выходить на поле — даже отбить пятерку не удалось.
Впечатление от Криштиану — шок. Он притягивает внимание. Стою в подтрибунке, вижу — выходит. Он подпрыгнул, и его ноги оказались выше моей головы. Самое яркое футбольное впечатление из детства. Увидеть Касильяса, Пепе и Рамоса — круто. Но Роналду — это другое. Мой тезка, мой кумир«, — рассказал защитник “Эгриси”.
«Папа из Молдавии, мама — из Приднестровья. Португальских или бразильский корней нет». Почему Ушенко назвали Рональдо?