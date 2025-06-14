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ЖФК «Краснодар» минимально обыграл ЦСКА в матче Суперлиги

Завершился матч 12-го тура женской Суперлиги сезона-2025, в котором встречались «Краснодар» и ЦСКА.

Источник: Чемпионат.com

Завершился матч 12-го тура женской Суперлиги сезона-2025, в котором встречались «Краснодар» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Академия ФК “Краснодар” в Краснодаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Наилей Хасановой (Нижний Новгород). “Краснодар” одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече забила Арина Шуба на 38-й минуте.

После этой игры «Краснодар» находится на пятом месте в турнирной таблице женской Суперлиги с 20 очками в активе. ЦСКА с 25 очками располагается на третьей строчке.

В следующем туре команда из Краснодара сыграет с «Чертаново», а ЦСКА встретится с «Зенитом».