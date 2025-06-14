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Кафу не согласен, что Неймар добился меньше, чем мог бы: «Он выиграл все, кроме чемпионата мира, а там в одиночку не победишь. Надеюсь, его вызовут в сборную следующим летом»

— Неймар в карьере добился меньше, чем мог бы?

Источник: Спортс"

— Нет, я не согласен. Он выиграл все, кроме чемпионата мира — а этот турнир в одиночку не выиграешь. Сейчас у него есть команда, которая сможет его поддержать наилучшим образом.

Поэтому я надеюсь, что он вернет свою оптимальную форму и получит вызов следующим летом, — сказал бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии.

Неймар побеждал в Лиге чемпионов и Ла Лиге с «Барселоной», выиграл все национальные трофеи во Франции с «ПСЖ», взял 6 трофеев с «Сантосом» и стал чемпионом Саудовской Аравии в составе «Аль-Хилаля». Со сборной Бразилии он выиграл Олимпиаду и Кубок конфедераций.