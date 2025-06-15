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«Спартак» подпишет экс-форварда ЦСКА, Карпин заберет любимчика в «Динамо». Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.

Источник: РИА "Новости"

Что в России

«Спартак» подпишет Заболотного

Нападающий Антон Заболотный близок к переходу в «Спартак», сообщает «Чемпионат».

По данным источника, форвард отказал «Краснодару» и должен подписать контракт с красно-белыми.

В сезоне-2024/25 Заболотный выступал в составе «Химок». За подмосковную команду 34-летний футболист провел 31 матч, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.

Заболотный за свою карьеру успел поиграть за ЦСКА и «Зенит».

ЦСКА может возглавить бывший тренер «Базеля»

ЦСКА продолжает поиски нового главного тренера.

Ранее клуб покинул Марко Николич, который возглавил греческий АЕК.

Как сообщает «СЭ», руководство ЦСКА изучает вариант с назначением швейцарца Фабио Челестини.

По информации источника, Челестини является главным кандидатом армейцев и подпишет с клубом двухлетний контракт.

Последним клубом Челестини был «Базель», который он возглавлял с октября 2023-го по 13 июня 2025 года. Под руководством специалиста «Базель» выиграл чемпионат Швейцарии впервые с 2017 года.

Ранее среди кандидатов на пост главного тренера ЦСКА называли Фабио Каннаваро, Матиаса Альмейду и Карела Герартса.

Осипенко в ближайшее время подпишет контракт с московским «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

Центральный защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко в ближайшие дни подпишет контракт с московским «Динамо», сообщает «Чемпионат».

По данным источника, стороны согласовали трансфер на 99%.

Зарплата 31-летнего Осипенко в «Динамо» составит 1,5 млн евро в год плюс бонусы.

Осипенко выступает за «Ростов» с 2020 года, провел 171 матч и забил 26 голов.

Накануне «Динамо» объявило о назначении на пост главного тренера Валерия Карпина, который долгое время тренировал Осипенко в «Ростове» и сборной России.

Что в Европе

Березуцкий покинул «Сабах» из-за семейных обстоятельств

Источник: Кадр из трансляции

Азербайджанский «Сабах» объявил об уходе Василия Березуцкого с поста главного тренера.

В заявлении на официальном сайте «Сабаха» говорится, что контракт с российским тренером расторгнут по обоюдному согласию сторон в связи с семейными обстоятельствами.

42-летний Березуцкий возглавлял «Сабах» с ноября 2024 года, под руководством бывшего защитника ЦСКА и сборной России клуб в прошедшем сезоне выиграл первый в истории трофей — Кубок Азербайджана.

«Клуб выражает глубокую благодарность Василию Владимировичу за профессионализм, ответственный подход к работе и значимый вклад в развитие команды. Под его руководством “Сабах” вписал значимую и символичную страницу в историю клуба, впервые выиграв Кубок Азербайджана.

Мы передаем самые наилучшие пожелания Василию Березуцкому и его семье, а его супруге желаем скорейшего выздоровления и крепкого здоровья", — говорится в сообщении.

Ранее Василий входил в тренерские штабы «Витесса», ЦСКА, «Краснодара» и «Шанхай Шэньхуа».

«Ювентус» поспорит с «Миланом» за Зинченко

Источник: Reuters

«Ювентус» может навязать борьбу «Милану» за подписание украинского защитника «Арсенала» Александра Зинченко.

Как сообщает Caught Offside, лондонский клуб готов продать футболиста за 10−15 млн фунтов. Зарплата 28-летнего игрока составляет 5 млн фунтов за сезон.

По данным источника, наиболее вероятен переход украинца все же в «Милан», так как туринцы нацелены на омоложение состава.

Ранее сообщалось об интересе к Зинченко также со стороны дортмундской «Боруссии».

В минувшем сезоне украинец принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.

«Рома» избавится от Довбика

Источник: AP 2024

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Как сообщает Calcio in Pillole, футболист больше не входит в планы нового главного тренера команды Джана Пьеро Гасперини.

По данным источника, украинец уже выставлен на продажу.

По итогам минувшего сезона у Довбика 12 голов и 2 ассиста в 32 матчах Серии А.

Джеко перейдет в «Фиорентину»

Источник: AP 2024

Известный боснийский нападающий Эдин Джеко может продолжить карьеру в Серии А.

Ранее сообщалось, что фаворитом на подписание 39-летнего игрока «Фенербахче», контракт с которым истечет в конце июня, будет «Болонья», но теперь Football Italia утверждает, что таковым клубом является «Фиорентина».

«Болонья» первой сделала предложение, но сам Джеко больше склоняется к переезду во Флоренцию, где он будет дублером Мойзе Кина.

Отмечается, что стороны заключат однолетнее соглашение с возможностью продления. Также вероятен двухлетний контракт.