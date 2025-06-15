«Спартак» подпишет экс-форварда ЦСКА, Карпин заберет любимчика в «Динамо». Трансферы и слухи дня

Что в России
«Спартак» подпишет Заболотного
Нападающий Антон Заболотный близок к переходу в «Спартак», сообщает «Чемпионат».
По данным источника, форвард отказал «Краснодару» и должен подписать контракт с красно-белыми.
В сезоне-2024/25 Заболотный выступал в составе «Химок». За подмосковную команду 34-летний футболист провел 31 матч, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.
Заболотный за свою карьеру успел поиграть за ЦСКА и «Зенит».
ЦСКА может возглавить бывший тренер «Базеля»
ЦСКА продолжает поиски нового главного тренера.
Ранее клуб покинул Марко Николич, который возглавил греческий АЕК.
Как сообщает «СЭ», руководство ЦСКА изучает вариант с назначением швейцарца Фабио Челестини.
По информации источника, Челестини является главным кандидатом армейцев и подпишет с клубом двухлетний контракт.
Последним клубом Челестини был «Базель», который он возглавлял с октября 2023-го по 13 июня 2025 года. Под руководством специалиста «Базель» выиграл чемпионат Швейцарии впервые с 2017 года.
Ранее среди кандидатов на пост главного тренера ЦСКА называли Фабио Каннаваро, Матиаса Альмейду и Карела Герартса.
Осипенко в ближайшее время подпишет контракт с московским «Динамо»
Центральный защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко в ближайшие дни подпишет контракт с московским «Динамо», сообщает «Чемпионат».
По данным источника, стороны согласовали трансфер на 99%.
Зарплата 31-летнего Осипенко в «Динамо» составит 1,5 млн евро в год плюс бонусы.
Осипенко выступает за «Ростов» с 2020 года, провел 171 матч и забил 26 голов.
Накануне «Динамо» объявило о назначении на пост главного тренера Валерия Карпина, который долгое время тренировал Осипенко в «Ростове» и сборной России.
Что в Европе
Березуцкий покинул «Сабах» из-за семейных обстоятельств
Азербайджанский «Сабах» объявил об уходе Василия Березуцкого с поста главного тренера.
В заявлении на официальном сайте «Сабаха» говорится, что контракт с российским тренером расторгнут по обоюдному согласию сторон в связи с семейными обстоятельствами.
42-летний Березуцкий возглавлял «Сабах» с ноября 2024 года, под руководством бывшего защитника ЦСКА и сборной России клуб в прошедшем сезоне выиграл первый в истории трофей — Кубок Азербайджана.
«Клуб выражает глубокую благодарность Василию Владимировичу за профессионализм, ответственный подход к работе и значимый вклад в развитие команды. Под его руководством “Сабах” вписал значимую и символичную страницу в историю клуба, впервые выиграв Кубок Азербайджана.
Мы передаем самые наилучшие пожелания Василию Березуцкому и его семье, а его супруге желаем скорейшего выздоровления и крепкого здоровья", — говорится в сообщении.
Ранее Василий входил в тренерские штабы «Витесса», ЦСКА, «Краснодара» и «Шанхай Шэньхуа».
«Ювентус» поспорит с «Миланом» за Зинченко
«Ювентус» может навязать борьбу «Милану» за подписание украинского защитника «Арсенала» Александра Зинченко.
Как сообщает Caught Offside, лондонский клуб готов продать футболиста за 10−15 млн фунтов. Зарплата 28-летнего игрока составляет 5 млн фунтов за сезон.
По данным источника, наиболее вероятен переход украинца все же в «Милан», так как туринцы нацелены на омоложение состава.
Ранее сообщалось об интересе к Зинченко также со стороны дортмундской «Боруссии».
В минувшем сезоне украинец принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.
«Рома» избавится от Довбика
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик в ближайшее время может сменить клубную прописку.
Как сообщает Calcio in Pillole, футболист больше не входит в планы нового главного тренера команды Джана Пьеро Гасперини.
По данным источника, украинец уже выставлен на продажу.
По итогам минувшего сезона у Довбика 12 голов и 2 ассиста в 32 матчах Серии А.
Джеко перейдет в «Фиорентину»
Известный боснийский нападающий Эдин Джеко может продолжить карьеру в Серии А.
Ранее сообщалось, что фаворитом на подписание 39-летнего игрока «Фенербахче», контракт с которым истечет в конце июня, будет «Болонья», но теперь Football Italia утверждает, что таковым клубом является «Фиорентина».
«Болонья» первой сделала предложение, но сам Джеко больше склоняется к переезду во Флоренцию, где он будет дублером Мойзе Кина.
Отмечается, что стороны заключат однолетнее соглашение с возможностью продления. Также вероятен двухлетний контракт.