Радимов о совмещении Карпина: «Я против. Осипенко выбирает “Динамо”, потому что знает требования тренера. Преференции из сборной существуют»

«Объективно говоря, я против. Когда Валера работал в “Ростове”, нельзя было говорить, что это конкурент в борьбе за призовые места, при всем уважении.
В «Динамо» немного другая ситуация. Клуб с традициями, финансовая база хорошая. Приглашение Осипенко — почему он выбирает «Динамо», а не какую‑то другую команду, — потому что ему хорошо известны требования Валерия Георгиевича.
Даже если это не так, все равно косвенно тень будет бросать на «Динамо», что преференции у Валерия Георгиевича из сборной существуют.
В этом плане этого не хотелось бы. Чтобы все были более‑менее в равных условиях", — отметил бывший полузащитник сборной России.