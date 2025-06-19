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Трамп спросил игроков «Юве» о трансгендерах: «Может ли женщина попасть в вашу команду, ребята?». Гендиректор Комолли ответил: «У нас очень хорошая женская команда»

Итальянский клуб прибыл в США для участия в клубном чемпионате мира, игроки и представители менеджмента «Юве» встретились с американским президентом в Белом доме.

Источник: Спортс"

В какой-то момент Трамп, который в феврале подписал указ о запрете трансгендерным участникам заниматься женским спортом, спросил игроков и персонал «Ювентуса» об их мнении по этому вопросу, сообщает The Guardian.

«Может ли женщина попасть в вашу команду, ребята?» — спросил Трамп игроков, которые нервно улыбнулись, но не ответили.

Когда Трамп снова задал вопрос, генеральный директор «Ювентуса» Дамьен Комолли попытался уклониться от ответа. «У нас очень хорошая женская команда». Женская команда «Ювентуса» является действующим чемпионом Серии А.

«Но они должны играть с женщинами», — сказал на это Трамп.

После того, как Комолли посмотрел в пол и промолчал, президент добавил: «Он очень дипломатичен».