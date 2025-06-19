«Реал» сыграл вничью в дебютном матче Алонсо на посту тренера — 1:1 с «Аль-Хилалем» Индзаги на клубном ЧМ

Хаби Алонсо возглавил «Реал» в конце мая и приступил к работе 1 июня.
Отметим, что для возглавляющего «Аль-Хилаль» Симоне Индзаги это также первая игра в должности тренера саудовцев.
Мадридский клуб завершил матч с «Аль-Хилалем» со счетом 1:1 в 1-м туре чемпионата мира среди клубов. Спортс«» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хаби Алонсо возглавил «Реал» в конце мая и приступил к работе 1 июня.
Отметим, что для возглавляющего «Аль-Хилаль» Симоне Индзаги это также первая игра в должности тренера саудовцев.