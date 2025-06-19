Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аль-Айн
0
:
Ювентус
5
Все коэффициенты
П1
100.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. Зарубежный
завершен
Пачука
1
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
1
:
Аль-Хиляль
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
2
:
Видад
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
19:00
Палмейрас
:
Аль-Ахли
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.95
П2
5.80
Футбол. Зарубежный
22:00
Интер
:
Порту
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.10
П2
1.75

Из-за грозы на 90 минут был приостановлен матч КЧМ между «Пачукой» и «Зальцбургом» в Цинциннати

Футболисты «Пачуки» и «Зальцбурга» отправились в раздевалки в начале второго тайма клубного чемпионата мира из-за грозы в Цинциннати.

Источник: Спортс"

Игра проходит на стадионе TQL Stadium.

Главный арбитр Мустафа Горбаль остановил встречу на 53-й минуте.

Матч возобновился в 20:50 по местному времени. Пауза продолжалась около 90 минут.