Из-за грозы на 90 минут был приостановлен матч КЧМ между «Пачукой» и «Зальцбургом» в Цинциннати

Игра проходит на стадионе TQL Stadium.
Главный арбитр Мустафа Горбаль остановил встречу на 53-й минуте.
Матч возобновился в 20:50 по местному времени. Пауза продолжалась около 90 минут.
Футболисты «Пачуки» и «Зальцбурга» отправились в раздевалки в начале второго тайма клубного чемпионата мира из-за грозы в Цинциннати.
Игра проходит на стадионе TQL Stadium.
Главный арбитр Мустафа Горбаль остановил встречу на 53-й минуте.
Матч возобновился в 20:50 по местному времени. Пауза продолжалась около 90 минут.