Застрявшие в Иране: как конфликт на Ближнем Востоке затронул российский футбол

«Сейчас очень сложная ситуация. Все знают, что там творится, поэтому мы ждем. Может быть, хотя бы утихнет через какое-то время. Пока очень опасно передвигаться на машине по стране. Вряд ли он присоединится к нам завтра [17 июня] на сборы, как планировалось это ранее», — сказал Газизов.