Застрявшие в Иране: как конфликт на Ближнем Востоке затронул российский футбол

Ирано-израильский конфликт, хоть и косвенно, затронул и футбол. В том числе российский. Некоторые иранские легионеры, выступающие в России, на момент начала боевых действий оказались на территории своей страны. И теперь у них возникли трудности с возвращением в клубы к началу предсезонных сборов, поскольку воздушное пространство Ирана закрыто из-за израильских ударов. А чемпионат стартует уже 20 июля. Подробнее о ситуации — в материале «Известий».
Саид Сахархизан («Оренбург»)
21-летний нападающий «Оренбурга» Саид Сахархизан, который выступает за клуб с прошлого лета, на данный момент находится в Иране и пока что не имеет возможности покинуть страну. Однако с ним всё нормально, он находится в кругу семьи. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщал спортивный директор «Оренбурга» Исмаил Ибрагимов.
«Ищем способы, пытались решить вопрос. Связывались с посольством, но пока каких-то изменений нет. Занимаемся этим. Игрок находится со своей семьей, мы с ним постоянно на связи, всё нормально», — сказал Ибрагимов.
Также Ибрагимов добавил, что в клубе изучают несколько альтернативных вариантов возвращения Сахархизана в Россию. Один из них: наземным маршрутом через Азербайджан, а оттуда — на самолете. При этом соотечественник Саида, нападающий миланского «Интера» Мехди Тареми, уже пытался выбраться из Ирана подобным способом, но не смог.
«Оренбург» начал сборы 19 июня. В прошедшем сезоне Сахархизан провел 30 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал одну голевую передачу, став лучшим бомбардиром команды. Сам же «Оренбург» по итогам розыгрыша РПЛ вылетел в Первую лигу.
Мохаммаджавад Хоссейннеджад («Динамо» Махачкала)
Полузащитник махачкалинского «Динамо» Мохаммаджавад Хоссейннеджад уже пропустил начало сборов, которые стартовали 10 июня. Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» заявил, что пока не может назвать хотя бы примерную дату возвращения футболиста в Россию, но клуб остается на связи с игроком.
Газизов также прокомментировал вероятность вступления Хоссейннеджада в ряды Вооруженных сил Ирана.
«Если захочет (присоединиться к иранской армии)… Что ж мы? Он футболист, но патриотизм — дело большое. Пока он таких мыслей не высказывал», — сказал Газизов.
15 июня Газизов сообщал о попытках Мохаммаджавада выехать из страны на машине, однако на следующий день ситуация ухудшилась.
«Сейчас очень сложная ситуация. Все знают, что там творится, поэтому мы ждем. Может быть, хотя бы утихнет через какое-то время. Пока очень опасно передвигаться на машине по стране. Вряд ли он присоединится к нам завтра [17 июня] на сборы, как планировалось это ранее», — сказал Газизов.
По последним данным из клуба на вечер 17 июня, Мохаммаджавад находится в безопасном месте, «если так можно сказать». Сейчас в «Динамо» пытаются сделать всё возможное, чтобы футболист вернулся в расположение команды.
Хоссейннеджад выступает за махачкалинское «Динамо» с августа 2024 года. В сезоне-2024/25 21-летний иранец забил три гола и сделал пять результативных передач в 29 матчах за команду во всех турнирах.
Касра Тахери («Рубин»)
Третий застрявший в Иране футболист РПЛ — 18-летний нападающий казанского «Рубина» Касра Тахери. В клубе заявили, что игрок сможет вернуться в Казань, как только позволит логистика.
— Касра Тахери пока находится в Иране. Как только логистика позволит вернуться в Казань, он присоединится к команде. Клуб находится на связи с игроком, — сказали в пресс-службе «Рубина».
Предсезонные сборы «Рубина» начинаются 20 июня. Скорее всего, их начало игрок пропустит.
Тахери выступает за «Рубин» с февраля 2024 года, но пока не стал стабильным игроком основного состава. С момента переезда в Казань форвард отыграл всего лишь шесть матчей, в которых суммарно провел на поле 69 минут и не отметился результативными действиями.
Алексей Михайлов