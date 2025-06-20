Вот и все: Промеса экстрадировали в Нидерланды. Будет сидеть минимум до 2030 года по делу о наркотиках и нападении на брата

За прошедший год Квинси несколько раз пытался договориться с властями Нидерландов. В начале июня адвокат футболиста Джем Полат рассказал, что спортсмен хочет найти решение и готов приезжать на родину для участия в заседаниях, если его не будут арестовывать. При этом Промес также согласен сесть в тюрьму, если так решит суд.