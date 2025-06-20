Вот и все: Промеса экстрадировали в Нидерланды. Будет сидеть минимум до 2030 года по делу о наркотиках и нападении на брата

Экс-нападающий московского «Спартака» Квинси Промес экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ, сообщает издание De Telegraaf. На родине 33-летний футболист будет отбывать наказание по двум уголовным делам — в совокупности 7,5 года.
Под конвоем, на частном самолете
По данным De Telegraaf, Промеса увезли из ОАЭ в пятницу на частном арендованном самолете в сопровождении Королевской военной полиции, прибывшей заранее. Изначально Квинси хотели доставить на родину регулярным рейсом, но отказались от этой идеи из-за публичности и проблемы обеспечения безопасности.
Промес отправится в следственный изолятор сразу же после приземления. При этом неизвестно, где именно его будут содержать. Издание исключило тюрьмы в Вюгте и Заанстаде, так как в них уже находятся сообщники экс-футболиста красно-белых.
Сколько Промес будет сидеть?
Квинси в Нидерландах признан виновным по двум делам: о вооруженном нападении на брата и контрабанде кокаина. По первому эпизоду (Промес ранил родственника ножом в ногу) футболист получил 1,5 года наказания, по второму — шесть лет.
Совокупно нападающего ждет 7,5 года в тюрьме. Если поданную апелляцию отклонят, то выйти на свободу по условно-досрочному освобождению Промес сможет не раньше 2030-го.
Промес пытался договориться, но готов сидеть
Проблемы голландца с законом тянутся много лет и теперь достигли пика. По самому тяжкому обвинению — контрабанде — Промес был признан виновным еще в феврале 2024 года, и почти все это время до настоящего момента футболист находился в ОАЭ, где ожидал экстрадиции.
За прошедший год Квинси несколько раз пытался договориться с властями Нидерландов. В начале июня адвокат футболиста Джем Полат рассказал, что спортсмен хочет найти решение и готов приезжать на родину для участия в заседаниях, если его не будут арестовывать. При этом Промес также согласен сесть в тюрьму, если так решит суд.
По данным De Telegraaf, предложение Промеса в Нидерландах сочли «пустым», поскольку вопрос экстрадиции вышел на финишную прямую.
Сам Квинси в разговоре с RTL незадолго до выдачи заявил, что готов понести наказание. «Это темное облако, которое висит над моей головой. Когда все закончится, что бы ни решил закон, я возьму на себя ответственность. Я уважаю правовую систему», — сказал Промес.
Через три дня футболиста арестовали.
В Апелляционном суде Нидерландов подтвердили факт экстрадиции. «Вскоре подозреваемый прибудет в страну», — заявили «СЭ».
Автор: Артем Белинин