Черчесов о встрече с президентом «ПСЖ»: «Он мне: “Ооо, коуч” — и обниматься идет, а я его первый раз вижу. Потом дошло — Россия же Саудовскую Аравию 5:0 обыграла, а&nbs

В гостиницу приехал… Помните фильм с Эдди Мерфи «Поездка в Америку»? Когда он пошел на баскетбол, стоит там в туалете, а вокруг него суета такая. Тут та же ситуация: приехал в гостиницу и ничего понять не могу. Номер был один, а дали другой. Я там заблудился и ничего понять не мог.